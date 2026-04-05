Kocaeli'de fabrikada feci olay. Platform çöktü, üç işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada, bakım çalışması yapıldığı sırada ark ocağı yükleme platformu çöktü.



Dört işçi platformun altında kalarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tamer A., Resul K. ve İsmail M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.