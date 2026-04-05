Kocaeli'de fabrikada feci olay. Platform çöktü, üç işçi yaşamını yitirdi
05.04.2026 16:44
Son Güncelleme: 05.04.2026 17:37
Yaralanan bir işçinin tedavisi sürüyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yaşanan kazada yaralanan, dört işçiden üçü hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada, bakım çalışması yapıldığı sırada ark ocağı yükleme platformu çöktü.
Dört işçi platformun altında kalarak yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Tamer A., Resul K. ve İsmail M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.