Kocaeli'de fırtına balıkçı teknelerine zarar verdi

Kocaeli'de perşembe gününden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak yağış, bugün etkisini yitirdi. Karamürsel ilçesinde de fırtınanın etkisiyle bazı tekneler batarken, bazılarında ciddi hasar oluştu. Denize açılmak isteyen balıkçılar, teknelerinin zarar görmesinden endişe ettikleri için temkinli davranıyor.

Ayrıca, olumsuz hava şartlarının ardından liman çevresindeki denizde çalılar, çeşitli atıklar ve çöpler birikti.

Balıkçılar, teknelerin bulunduğu alanda biriken atıkları temizlemek için çalışma yürütüyor.