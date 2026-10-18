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Kocaeli'de fırtına balıkçı teknelerine zarar verdi

18.10.2026 16:01

Kocaeli'de fırtına balıkçı teknelerine zarar verdi
IHA

Fırtına sonrası balıkçılar denize açılmakta temkinli.

İHA
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtınada bazı amatör balıkçı tekneleri hasar gördü.

Kocaeli'de perşembe gününden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak yağış, bugün etkisini yitirdi. Karamürsel ilçesinde de fırtınanın etkisiyle bazı tekneler batarken, bazılarında ciddi hasar oluştu. Denize açılmak isteyen balıkçılar, teknelerinin zarar görmesinden endişe ettikleri için temkinli davranıyor.

 

Ayrıca, olumsuz hava şartlarının ardından liman çevresindeki denizde çalılar, çeşitli atıklar ve çöpler birikti.

 Balıkçılar, teknelerin bulunduğu alanda biriken atıkları temizlemek için çalışma yürütüyor.