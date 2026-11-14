Kocaeli'de kayboldu. 80 yaşındaki adam 5 gündür aranıyor

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü meydana geldi. Temiz hava almak amacıyla Derince'deki evinden çıkan İrfani Karaca (80), 163 numaralı İlimtepe belediye otobüsüne binerek Körfez ilçesine gitti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Karaca'nın İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indikten sonra araziye doğru yürüdüğünü belirledi.

Yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ARAMA ALANI HEREKE'YE KADAR GENİŞLETİLDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, AKUT, SAR, JAK, Kocaeli Afet Platformu, Kızılay ve Körfez Belediyesi ekipleri katılıyor. Beşinci gününe giren çalışmalara motorlu arazi ekipleri de dahil edilirken, güvenlik kameraları incelenerek arama yapılan güzergahlar genişletildi.

İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar ile Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ve Çene Dağı çevresinde sürdürülen aramalar, Hereke bölgesine kadar uzatıldı. Ekipler, kıyı ve çevresindeki alanlarda iz takip köpeklerinden de yararlanıyor.

Beş gündür sürdürülen çalışmalara rağmen Karaca'ya ait henüz herhangi bir ize rastlanamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, yaşlı adamın ailesi ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.