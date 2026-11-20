İstanbul'dan Kastamonu 'ya uyuşturucu sevkiyatı sırasında yakalanan iki sanık hakkında hapis cezası istendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Eylül 2025'te düzenlenen operasyonda, kentin girişinde durdurulan araçta arama yapıldı. H.Ç.'nin kol çantasında 848 gram metamfetamin ele geçirilirken aramalarda hassas terazi, cep telefonu ve SIM kart da bulundu.

Gözaltına alınan H.Ç. ve A.Y. tutuklandı.

"BENİM ÖNCE KADINLIĞIMI, SONRA ANNELİĞİMİ KULLANDILAR"

Savunmasında uyuşturucu bulunan çantayı R.D.'den aldığını ve içindekileri ilk kez karakolda gördüğünü öne süren H.Ç., "Beni kullandılar, böyle olacağını bilseydim yapmazdım. Benim önce kadınlığımı, sonra anneliğimi kullandılar" dedi.

Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık A.Y. ise H.Ç.'yi yönlendiren kişinin S.Ç. olduğunu iddia ederek, "Ben deli miyim, uyuşturucu işine girip ömrümü cezaevinde geçireyim? Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, H.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dört sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, H.Ç. ve A.Y. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçundan hapis cezası talep etti. Savcı, tutuksuz yargılanan A.Y.'nin de tutuklanmasını istedi.