Komedyen Tuba Ulu'ya beş ay hapis cezası

Sanal medyada komedyen olarak tanınan Tuba Ulu, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkındaki sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Savcılık önceki celsede sunduğu mütalaasında, Ulu’nun üç yıla kadar cezalandırılmasını talep etmişti. Bugün İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tuba Ulu ve avukatları katıldı.

"BÖYLE BİR EYLEMİ KESİNLİKLE GERÇEKLEŞTİRMEDİM"

Mütalaaya karşı savunma yapan Ulu şunları söyledi:

“İddianameden farklı olarak mütalaada kadınlara aşağılamaya yönelik eylemim olduğu yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Türkiye ’de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğimi düşünerek bu suçu işlemem mümkün değildir. Böyle bir eylemi kesinlikle gerçekleştirmedim. Beraatımı talep ederim. Suç işleme kastım yoktur.”

BEŞ AY HAPİS CEZASI

Mahkeme kararında, Tuba Ulu’nun “halkın bir kesimini alenen aşağılama” suçundan beş ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

TUBA ULU KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu olan 45 yaşındaki Tuba Ulu, dijital içerikleri ve sahne performanslarının yanı sıra "Lady Malumat" isimli stand-up gösterisiyle biliniyor.