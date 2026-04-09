Komedyen Tuba Ulu'ya Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretten gözaltı

Sanal medyada komedyen olarak tanınan Tuba Ulu hakkında, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli sözler gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformlarında yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözlerle tarihi milli manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen Ulu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUBA ULU KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu olan 45 yaşındaki Tuba Ulu, dijital içerikleri ve sahne performanslarının yanı sıra "Lady Malumat" isimli stand-up gösterisiyle biliniyor.