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Komşuda seçim hazırlığı. Türkiye'de 18 ilde sandıklar kurulacak

07.10.2026 09:55

Komşuda seçim hazırlığı. Türkiye'de 18 ilde sandıklar kurulacak
Anadolu Ajansı

Bulgaristan, yurt dışında yaşayan 35 bin 131 vatandaşının seçimde oy kullanmak için kayıt yaptırdığını bildirdi.

DHA
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Bulgaristan'da 25 Ekim günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Türkiye'deki çifte vatandaşlar için 18 ilde 78 sandık kurulacak.

25 Ekim'de Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapılacak.

 

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmaları için 18 ilde 78 sandık kurulacak.

 

Yurtta seçimler için çalışmalar tamamlandı ve oy kullanılacak okullar ile sandık sayısı belirlendi.

 

SANDIK KURULAN İLLER

 

Seçim için Adana'da bir, Ankara'da iki, Antalya'da bir, Balıkesir'de iki, Bilecik'te bir, Bursa'da 13, Çanakkale'de bir, Edirne'de bir, Eskişehir'de iki, İstanbul'da 18, İzmir'de 14, Kırklareli'de iki, Kocaeli'de iki, Manisa'da iki, Mersin'de bir, Sakarya'da bir, Tekirdağ'da 12 ve Yalova'da iki sandık kurulacak.

 

TÜRKİYE'DEN 12 BİN 210 VATANDAŞ BAŞVURDU

 

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 72 ülkeden toplam 35 bin 131 Bulgaristan vatandaşının yurt dışında oy kullanmak için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

 

Açıklamada, en fazla başvurunun 12 bin 210 ile Türkiye'den yapıldığı belirtildi.

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