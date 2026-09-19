Komşular CİMER’e bildirdi, anne ile 3 çocuğun hayatı değişti

Adana ’da bir anne ile ikisi engelli 3 çocuğunun sağlıksız koşullarda yaşadığı yönündeki CİMER başvurusu üzerine ekipler çalışma başlattı. Geçici koruma altına alınan çocuklar, çöplerden temizlenip tadilatı tamamlanan evlerine anneleriyle birlikte döndü.

Seyhan ilçesinde yaşayan ailenin evinin “çöp ev” olarak nitelendirilebilecek durumda olduğu ihbar edildi. CİMER’e yapılan başvurunun ardından adrese giden ekipler, 3 çocuğu geçici süreyle koruma altına aldı.

Evde biriken çöpler çıkarılarak temizlik ve ilaçlama yapıldı. Tadilat ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından anne ile çocukları yeniden evlerine yerleştirildi.

Komşuların CİMER'e yaptığı başvuruda, çocukların temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı ve ailenin hijyenik olmayan şartlarda yaşadığı bildirildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, 2010, 2011 ve 2015 doğumlu üç çocuğun yaşadığı evde yoğun miktarda çöp bulunduğu, banyonun çöplerle dolu olduğu ve evde temel ihtiyaçları karşılayacak yeterli eşyanın bulunmadığı tespit edildi.

ÇOCUKLAR GEÇİCİ SÜREYLE KORUMAYA ALINDI

İncelemenin ardından anne ve üç çocuk geçici süreyle kadın konukevine yerleştirildi. Çocukların sağlık ve beslenme durumları takip edilirken, annenin çocuklarıyla iletişimi de gözlemlendi. Ailenin mülkiyetindeki ev çöplerden tamamen arındırıldı, ilaçlandı, badana ve boya işlemleri yapıldı. Gerekli tadilatlar tamamlanırken eksik eşyalar da temin edildi.

Evin çocukların sağlıklı şekilde yaşayabileceği hale getirilmesinin ardından aile yeniden evine yerleştirildi.

ÇOCUKLARIN ÖZEL İHTİYAÇLARI BELİRLENDİ

Çocukların babasının yaklaşık 10 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenirken, iki çocuğun farklı düzeylerde otizm tanısının, diğer çocuğun ise orta düzeyde özel ihtiyaç raporunun bulunduğu tespit edildi. Çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırıldığı bildirildi.

Aile için sosyal ve ekonomik destek süreci başlatılırken, ayni ve nakdi yardım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kurumlarla iletişime geçildi.

Rehberlik ve yönlendirmelere açık olduğu değerlendirilen anne, psikolojik ve/veya psikiyatrik destek alması için sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Ailenin çocukların güvenliği ve yaşam şartlarının devamlılığı açısından bir süre daha takip edileceği bildirildi.