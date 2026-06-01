Komşuların arazi anlaşmazlığında kan aktı
01.06.2026 02:11
Anadolu Ajansı
Viranşehir'de komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Usluca Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yaşayan komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, gerginliğin devam ettiği mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.