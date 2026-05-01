Komşuların gürültü kavgasında kan aktı

Adana 'nın Yüreğir ilçesinde gece yarısı iki komşu aile arasında çıkan "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması kavgaya dönüştü.

Yenidoğan Mahallesi'nde aynı apartmanda ikamet eden iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Arbede sırasında taraflar birbirlerine pompalı tüfek, tabanca ve sopayla saldırdı. Ö.S. ve H.T. pompalı tüfek, C.K. tabancayla, ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise sopayla darp edilerek yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahallede önlem alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.