Kontrol altına alınan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
12.09.2026 15:24
Adana Kozan'da soğutma çalışmalarının sürdüğü alan tekrar yanmaya başladı.
Adana’nın Kozan ilçesinde3 gün süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan ormanlık alandan yeniden dumanlar yükseldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanlık alanda yeniden yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale başladı.
Kozan ilçesinde Enizçakırı Mahallesi'nde 8 Eylül’de başlayıp 11 Eylül’de kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda dumanların yükselmesiyle yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Dağlık bölgeye ulaşan ekipler, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.