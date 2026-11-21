Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 20'nci kilometresindeki virajlar mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle üç aracın karıştığı kazada, sürücüler M.Ç. ve Ş.A. ile araçlarda bulunan sekiz yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi ve Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.