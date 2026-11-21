Konya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
21.11.2026 15:08
Zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 20'nci kilometresindeki virajlar mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle üç aracın karıştığı kazada, sürücüler M.Ç. ve Ş.A. ile araçlarda bulunan sekiz yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi ve Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.