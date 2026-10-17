Konya'da iki araçtan 163 ruhsatsız tabanca ve silah parçaları çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Uygulama noktasında farklı günlerde şüphe üzerine durdurulan farklı araçta arama yapıldı. Aramalarda kutular içerisinde paketlenmiş tabancalar ve çok sayıda silah parçası bulundu.

2 BİN 963 SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda yapılan aramalarda toplam 163 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca birleştirildiğinde 99 ruhsatsız tabanca oluşturabilecek 99 alt gövde, 100 üst sürgü, 100 yiv ve seti bulunan namlu, 101 icra yayı ve mili ile 2 bin 458 tabanca parçası bulundu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.