Konya'da kaçak silah operasyonu, yaklaşık 2 bin tabanca parçası ele geçirildi
31.10.2026 12:15
Operasyonlarda çok sayıda silah parçası ve çeşitli silahlar ele geçirildi.
Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 1.986 tabanca parçası ile çeşitli silahlar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah parçası ve çeşitli silahlar ele geçirildi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 bin 986 adet tabanca parçası, 8 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca imalatında kullanılan 1 adet kalıp bulundu.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah imalatı ve ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.