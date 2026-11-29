Olay, merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılar arasında tezgah meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.