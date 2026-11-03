Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 45 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta-Beyşehir kara yolunda meydana geldi. Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yaralılardan yaklaşık 40'ının durumunun hafif olduğu öğrenildi. Yaralılardan 5'i Konya 'daki, 3'ü ise Seydişehir'deki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.