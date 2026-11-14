Köprüde makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
14.11.2026 03:22
5 aracın karıştığı kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Haliç Köprüsü'nde makas atan aracın taksiye çarpması 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına yol açtı. 2 kişi yaralandı.
İstanbul'da, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu mevkisinde Atatürk Havalimanı istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün makas attığı sırada taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.