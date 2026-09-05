Korsan taksici polise ateş açtı. 1 şehit

İstanbul Esenyurt 'ta trafik uygulaması yapan polis ekibi saldırıya uğradı.

Olay gece 22.50 sıralarında Akevler mahallesinde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekibi bir aracı durdurdu. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen Ekrem A. isimli sürücü hakkında işlem yapıldı. İşleme itiraz eden Ekrem A., silahla polis ekibine ateş açtı ve Mehmet Ali Topatan isimli polis memurunu vurduktan sonra kendini vurdu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Topatan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A. da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.