Köyde aileler çatıştı: 2 ölü, 6 yaralı
12.04.2026 04:24
Polis ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Iğdır'ın Karakuyu köyünde husumetli iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Ahmet ve Mehmet Temel öldü, aynı aileden 6 kişi de yaralandı.
Olay akyam saatlerinde Iğdır'ın Karakuyu köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden ve bir süredir aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Çakmaz ve Temel ailelerinin fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlarla Ahmet ve Mehmet Temel ile aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Mehmet Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürerken, yeni bir olayın meydana gelmemesi için hastane civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.