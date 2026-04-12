Köyde aileler çatıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Köyde komşu aileler arasındaki husumet katliamla bitti.

Olay akyam saatlerinde Iğdır 'ın Karakuyu köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden ve bir süredir aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Çakmaz ve Temel ailelerinin fertleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlarla Ahmet ve Mehmet Temel ile aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Mehmet Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, yeni bir olayın meydana gelmemesi için hastane civarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.