Kozinoğlu soruşturması. Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun , 2011 yılında Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla iki eski savcının ardından, o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı.

Kıbrıs'tan dönen Uğur, saat uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Başsavcılığın kararıyla önceki gün, FETÖ 'den ihraç edilen savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan ile Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, Kıbrıs'ta bulunan Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

“AKŞAM DÖNECEĞİM”

Hasan Atilla Uğur, yakalama kararının çıkarılmasının ardından Notbir isimli internet sitesine yaptığı açıklamada “Akşam İstanbul'a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım'la ilgili de bir işlem yapılmış. Savcıların beni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum. Son derece normal. O gün de bildiklerimizi anlatmıştık, şimdi de anlatacağız.” demişti.

ADI, KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİNİN İFADELERİNDE GEÇMİŞTİ

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermiş ve ifadesinde Hasan Atilla Uğur'un ismi geçmişti.

Raci Şaşmaz, sosyal medyada Uğur’un senaryoya müdahale ettiğine dair iddialara ilişkin şunları söylemişti: “Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile ilk defa Deli Yürek Bumerang Cehennemi filminin çekiminde tanıştı. Diyarbakır’da jandarma bölgesinde yapılan çekimler esnasında jandarmadan izin almamız gerekiyordu. Osman Sınav, Hasan Atilla Uğur ile bu vesileyle tanıştı. Aralarında dostluk ilerledi. Sık görüşüyorlardı. Bu vesileyle ben de Hasan Atilla Uğur ile tanışmış oldum ancak hiçbir zaman kendisiyle bireysel bir ilişkim olmadı. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır.”