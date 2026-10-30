KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
30.10.2026 07:19
Son Güncelleme: 30.10.2026 07:19
NTV
4 Ekim'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.
Kamuda çalışma hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği haber geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Ön Lisans sonuçlarını erişime açtı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 4 Ekim'de uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.