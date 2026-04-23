"Kredi kartı limitlerinizi yükselteceğiz" deyip 1,5 milyon lira dolandırdılar
23.04.2026 10:40
Şüpheliler, paranın aktarıldığı hesap üzerinden tespit edildi.
Kendilerini banka personeli olarak tanıtıp "Kredi kartı limitlerinizi yükselteceğiz." vaadiyle yönlendirdikleri kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da kendilerini banka personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan yakayı ele verdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tekstil firması sahibi Ü.E'nin, kendilerini "banka personeli" olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1,5 milyon lirasını banka hesaplarına göndererek dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.
PARANIN AKTARILDIĞI HESAP ÜZERİNDEN KİMLİK BELİRLENDİ
Mağduru, "kredi kartı ve hesaplarınızdaki limitleri yükselteceğiz" diyerek arayan zanlıların, verdikleri hesaba paranın aktarılmasını sağladıklarını belirleyen ekipler, paranın aktarıldığı hesap üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Zanlı M.Y. ile cep telefonunda mağduru yönlendirdiği anlaşılan Ş.Y, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.