Kripto borsasında yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon dolarlık vurgun yapmışlardı. Yakalandılar
13.11.2026 11:50
Şüphelilerin topladıkları paraları kripto borsası yerine kumarhanede harcadıkları belirlendi.
İstanbul’da kendilerini varlıklı göstererek kripto borsasında yüksek kazanç vaadiyle, mağdurlardan 2 milyon dolar toplayıp kaçan 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İhbarda şüphelilerin giyimleri ve yaptıkları harcamamalarla kendilerini varlıklı gösterdikleri ve çevrelerinde kripto borsasında yüksek kazanç elde ettikleri imajı verdikleri öğrenildi.
"KRİPTİ BORSASI DÜŞTÜ" YALANI
Kurbanlarından kripto borsasından yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle 2 milyon dolar para toplayan şüphelilerin bir süre sonra paralarını geri isteyen mağdurlara "Kripto borsası düştü. Paraları kaybettik" dedikleri belirlendi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan soruşturmada şüphelilerin aldıkları parayı kripto borsasna yatırmak yerine, aralarında paylaşarak kumarhanede harcadığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.