Kripto borsasında yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon dolarlık vurgun yapmışlardı. Yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İhbarda şüphelilerin giyimleri ve yaptıkları harcamamalarla kendilerini varlıklı gösterdikleri ve çevrelerinde kripto borsasında yüksek kazanç elde ettikleri imajı verdikleri öğrenildi.

"KRİPTİ BORSASI DÜŞTÜ" YALANI

Kurbanlarından kripto borsasından yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle 2 milyon dolar para toplayan şüphelilerin bir süre sonra paralarını geri isteyen mağdurlara "Kripto borsası düştü. Paraları kaybettik" dedikleri belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin aldıkları parayı kripto borsasna yatırmak yerine, aralarında paylaşarak kumarhanede harcadığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.