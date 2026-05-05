Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Türkücü İzzet Yıldızhan'a tahliye
05.05.2026 12:08
Son Güncelleme: 05.05.2026 12:34
Cinayet soruşturmasında sosyal medya ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu da tutuklu bulunuyor.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
İddianamenin kabulüyle birlikte cinayet soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan ve daha önce tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme Yıldızhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Diğer sanıkların ise tutukluluk halleri sürecek.
SUÇLUYU KAYIRMAKLA SUÇLANIYORDU
Yıldızhan, cinayetin faili Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynamakla suçlanmıştı. Ünlü türkücünün 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
İLK DAVA 22 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Mahkeme iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşma tarihini ise 22 Haziran olarak belirledi. Kasten adam öldürmekle suçlanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
NE OLMUŞTU?
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı .
Canbay ismiyle tanınan Rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamadı.
Aynı soruşturmada sosyal medya ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu da tutuklanmıştı.
ALEYNA KALAYCIOĞLU İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?
Aleyna Kalaycıoğlu cinayetin işlendiği gece kayıt için Ümraniye'de bulunan prodüksiyon şirketine gittiklerini anlattı.
Eski erkek arkadaşı Canbay'ın da orada olduğunu öğrenince korktuğunu söyleyen Kalaycıoğlu, "Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik." dedi.
Canbay'ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini iddia eden Kalaycıoğlu, "Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi." ifadelerini kullandı.
Kalaycıoğlu, olayın da bu sırada yaşandığını anlattı.
KİMLER TUTUKLU?
Cinayet soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı . Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden üç kişi serbest bırakılmıştı.
Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu yedi şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İSTENEN CEZALAR
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", şüpheliler Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şüpheliler Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Şüpheli Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar hapis talep edildi.
İddianamede, şüpheliler İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istendi.