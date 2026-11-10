Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti?

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AZMETTİRDİĞİNE DAİR DELİL BULUNAMADI

Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu'nun “Kasten öldürmeye azmettirme” suçundan beraatine hükmetti. Kalaycıoğlu hakkındaki gerekçede, Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu arasındaki olay öncesi yazışmalarda Kubilay Kaan Kundakçı veya araçtaki tanıkların hedef alındığına dair herhangi bir mesaj ya da konuşma bulunmadığı belirtildi.

Yazışmalardan sanıkların, maktul ve tanıkların aracıyla karşılaşmak istemeden stüdyo önündeki beyaz araç ve köpeği alarak hızla uzaklaşmak istediklerinin anlaşıldığı, olay yerine maktulün aracının orada olmadığı inancıyla geldiklerinin sanık ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve mesaj içerikleriyle doğrulandığı kaydedildi. Gerekçede, Kalaycıoğlu ile Kundakçı arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, tarafların sosyal hayatta sık sık görüştüğü vurgulandı.

“HAZIRLIK NİTELİĞİNDE BİR DAVRANIŞI YOK”

Kubilay Kaan Kundakçı'nın planlı biçimde öldürüldüğüne dair somut delil bulunmadığı, Kalaycıoğlu'nun hazırlık niteliğinde bir davranışının veya olay sonrasında diğer sanıkları ya da suç aletlerini gizlemeye yönelik bir eyleminin tespit edilemediği belirtildi. Ayrıca Kalaycıoğlu'nun maddi veya manevi bir fayda elde etme amacı, kastı ya da niyetinin bulunduğunun belirlenemediği ve Kadayıfçıoğlu'nu azmettirdiğine dair somut ve kesin delil bulunmadığı ifade edildi. Hakkında verilen beraat kararıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun tahliyesine karar verildi. Gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle tazminat isteme hakkı olduğu da kendisine bildirildi.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDAKİ İDDİALAR KANITLANAMADI

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraat etti. Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun olay günü, Kundakçı'nın yanındaki tanık Yalçınay ile görüntülü görüştüğünü ve araçtakilerin duyabileceği şekilde “Herkes haddini bilsin” dediğini tespit etti. Ancak bu uyarı niteliğindeki sözlerin muhatabının Kundakçı olduğunun kesin olarak belirlenemediği, görüşmenin devamında cinayetin gerçekleştiği kaydedildi. Kalaycıoğlu'nun diğer sanıklarla iletişim kurarak hazırlık niteliğinde bir davranışta bulunduğunun tespit edilemediği vurgulandı. Gerekçede ayrıca, Kundakçı'nın planlı şekilde öldürüldüğüne dair somut delil bulunmadığı, Zuhal Kalaycıoğlu ile Kundakçı arasında sosyal hayatta herhangi bir bağ olmadığı için maddi veya manevi bir fayda, kast ya da niyetinin belirlenemediği belirtildi.

Kızı Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu üzerinden azmettirme iradesiyle hareket ettiğine dair somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı. “Kasten öldürmeye yardım etme” suçundan yargılanan Bilal Kadayıfçıoğlu ile “Suçluyu kayırma” suçundan yargılanan İzzet Yıldızhan da üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.