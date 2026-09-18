Küçük çocuktan kalaşnikofla gözdağı: "Al sık dediler sıktım"
18.09.2026 11:06
K.D.’nin kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar kamera tarafından görüntülendi.
İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı vermek için kalaşnikofla ateş açtı. Şüpheli çocuk, azmettirildiğini iddia ederken ifadesinde "Bana 'Al sık' dediler sıktım." dedi.
Sarıyer'in Çayırbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir şüphelinin, aralarında önceden husumet bulunan kişinin evinin önüne gelerek kalaşnikofla ateş açtı.
Küçük çocuğun gözdağı vermesi iddia edilirken ihbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yerde 5 boş kovan bulurken çevredeki güvenlik kameralarından ateş açanın 14 yaşındaki K.D. olduğunu belirledi.
KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ
Ekipler tarafından yakalanan K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildiÇalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu iki katlı metruk bir binada buldu.
Silahın, koltuk süngeri kesilerek içine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya saklandığı belirlendi. Kalaşnikofa el konuldu.
Şüpheli iki ayrı suçtan tutuklandı.
POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ
Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu.
Yapılan üst aramasında B.S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. B.S. gözaltına alınırken, bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.
"BANA 'AL SIK' DEDİLER SIKTIM"
K.D.’nin polise verdiği ifade de ortaya çıktı.
İfadesinde şüphelilerin kendisine "Al sık" dediğini iddia eden K.D., "Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum." dediği öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı.
B.S. ise "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.
Serkan E. ve Hakan E. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
K.D. ve B.D.’nin 2, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.