Küçük çocuktan kalaşnikofla gözdağı: "Al sık dediler sıktım"

POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu.

Yapılan üst aramasında B.S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. B.S. gözaltına alınırken, bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

"BANA 'AL SIK' DEDİLER SIKTIM"

K.D.’nin polise verdiği ifade de ortaya çıktı.

İfadesinde şüphelilerin kendisine "Al sık" dediğini iddia eden K.D., "Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı.

B.S. ise "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı.

Serkan E. ve Hakan E. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

K.D. ve B.D.’nin 2, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.