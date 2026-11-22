Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın. Ölü ve yaralılar var
22.11.2026 08:09
Son Güncelleme: 22.11.2026 08:20
İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken olayda can kaybı ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 04.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın bodrum katında çıkan yangının görenler durumu itfaiye ekipleri haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri edildi.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Ayrıntılar geliyor…