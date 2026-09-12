Küçükçekmece’de feci kaza. Yolun karşısına geçerken su tankerinin altında kaldı
12.09.2026 14:02
Son Güncelleme: 12.09.2026 14:02
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Küçükçekmece’de seyir halindeki su tankerinin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Tankerin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, su tankerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Tankerin sürücüsü gözaltına alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Sultan Murat Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına seyir halindeki su tankeri çarptı. Kadın, aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından tankerin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.