Küçükçekmece'de müzikholde silahlı çatışma: Bir polis yaşamını yitirdi

Olay, saat 03.40 sıralarında Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzikhole gelen bir kişi silahla çevreye ateş açtı.

Bu sırada içeride bulunan bir polis memuru da saldırgana silahla karşılık verdi.

Çıkan çatışmada polis memuru ile 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.