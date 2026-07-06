Külliye NATO zirvesine hazır
06.07.2026 05:59
Son Güncelleme: 06.07.2026 06:27
NTV ekibi Beştepe'de 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıkları görüntüledi.
2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye, bu kez Ankara'da İttifak'ın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak.
Ankara 7-8 Temmuz'da NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lideri, yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.
MİLLET KÜTÜPHANESİ BASIN MERKEZİ OLACAK
NATO Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde bin 800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak. Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da bu binada konuşlanacak.
Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak. Zirve öncesi Türk Yıldızları, Beştepe semalarında son provasını yaptı.
Türkiye'nin diplomatik ağırlığını görünür kılması beklenen Ankara Zirvesi'nin, dünya liderlerini ağırlamasının yanı sıra Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne olması planlanıyor. Zirvenin, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılması öngörülüyor.
Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin de katılacağı zirve, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak.
NATO Zirvesi kapsamında, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verilecek.