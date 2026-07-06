Külliye NATO zirvesine hazır

2004 İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun dönüşümüne tanıklık eden Türkiye , bu kez Ankara'da İttifak'ın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak.

Ankara 7-8 Temmuz'da NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lideri, yaklaşık 100 bakanı, çok sayıda üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36'ncı⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan hazırlıklar ilk kez görüntülendi.

MİLLET KÜTÜPHANESİ BASIN MERKEZİ OLACAK

NATO Zirvesi'ni binlerce gazeteci de takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince medya merkezi olarak kullanılacak. Medya merkezinde bin 800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası yer alacak. Basın mensupları, ajanslar, televizyon kanalları da bu binada konuşlanacak.

Öte yandan NATO zirvesi için Türk Yıldızları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gösteri uçuşu yapacak. Zirve öncesi Türk Yıldızları, Beştepe semalarında son provasını yaptı.