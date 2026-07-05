Kültür Okulları'nın kurucusu yaşamını yitirdi

Kültür Koleji, Kültür2000 Koleji ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Kurucusu, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşa bağlı nedenlerle yaşamını yitiren Akıngüç'ün ölümünün ardından, düzenlenecek veda ve cenaze töreni programı açıklandı.

Akıngüç için ilk veda yarın saat 13.00'te kurucusu olduğu Kültür Koleji'nde yapılaca ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze namazı ise aynı gün ikindi namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak.