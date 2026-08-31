Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

Kamu kurumlarına yapılan üst düzey atamalara dair kararlar Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Mehmet Koçyiğit'in ataması yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker görevlendirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.