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Kurgu kazalarla 17 sigorta şirketini dolandırmışlardı. 79 şüpheli adliyede

23.10.2026 09:55

Kurgu kazalarla 17 sigorta şirketini dolandırmışlardı. 79 şüpheli adliyede
IHA

Şüphelilerin 2022 ile 2026 yılları arasında 76 kurgulanmış trafik kazasına karıştığı belirlendi.

İHA
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Adana merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hasarlı araçlarla kurgu kaza üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat aldığı belirlenen 79 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022-2026 yılları arasında 76 kurgulanmış trafik kazası üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. 

 

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiği, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediği belirlendi.

 

MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı şekilde hareket ettiği tespit edildi. 

 

Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği belirlendi.

 

20 Ekim günü ise Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

 

Operasyonda 77 şüpheli de gözaltına alınırken 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Ara yakalamalar hakkında yakalama kararı bulunan 88 kişi de yakalandı.

 

Emniyetteki ifadesinin ardından 8 kişi serbest kalırken 79 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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