Kurtulmuş: Filistin'in BM'ye tam üyeliği ertelenemez bir zorunluluk

Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152'nci Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleşiyor. Genel Kurul kapsamında Filistin 'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı bugün yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Kurtulmuş, Genel Kurul vesilesiyle İstanbul'da, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıya 30 parlamentonun katılacak olmasını ümit verici bulduğunu, geçen yıl yapılan toplantıdan bu yana Filistin meselesiyle ilgili önemli gelişmelerin yaşandığını dile getirdi.

“NEYANYAHU VE HÜKÜMETİ SALDIRGANLIĞA DEVAM EDİYOR”

Kurtulmuş, Mısır'da her ne kadar bir anlaşma yapılmış görünse de Binyamin Netanyahu ve hükümetinin saldırganlıklarına devam ettiğini, Filistinli masum kadın ve çocukları öldürmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, neredeyse bir asırdır işgal, katliam ve türlü engellemelere rağmen haysiyetinden ve mücadelesinden taviz vermeden varlık mücadelesini sürdüren Filistin halkıyla dayanışmanın kalıcı bir zemine oturtulması, haklı mücadelelerinin parlamentolar eliyle de uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde duyurulması amacıyla geçen yıl 14 parlamentonun katıldığı Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun, planlandığı gibi genişleyerek yoluna devam ettiğini kaydetti.

Geçen yıl belirlenen kurallara da işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Bunlardan birincisi, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde tam anlamıyla bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış Filistin Devleti'nin kurulması, burada bir araya gelen parlamentoların ve halkların ortak temennisi, ortak hedefidir.

- Bu hedefi benimseyen her ülkeye de Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun zemini açıktır, o ülkelere de katkılarından büyük memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Müşterek kabul ettiğimiz ikinci temel esas ise Filistin halkının kaderinin kendi hür iradesiyle tespit edilmesi, tayin edilmesidir.

- Filistin'in geleceğinin ne olacağına Filistinlilerden başka hiç kimse karar veremeyecektir. Üçüncü esas ise parlamentolar arasında etkili, şeffaf, sonuç üreten istişare ve dayanışma zeminini korumak ve genişletmektir. Gönüllülük temelinde ilerleyen grubumuzun gittikçe daha geniş bir temsile ulaşması memnuniyet vericidir."

"FİLİSTİN ULUSLARARASI HUKUKUN EN TEMEL MESELESİ HALİNE GELMİŞTİR"

Kurtulmuş, Filistin meselesinin herkesin kabul ettiği gibi sadece iki devlet arasında sınır ihtilafı olmadığının altını çizerek, "Filistin meselesi bir coğrafi mesele hiç değildir. Filistin meselesi, bunun da çok ötesinde bugün artık insanlık, siyasal meşruiyet ve uluslararası hukuk sisteminin en temel meselesi haline gelmiştir. Orta Doğu'da kalıcı huzurun ve istikrarın yolu, iki devletli siyasi ufkun temenni metinlerinden çıkıp artık hayata geçirilmesini gerektirmektedir." diye konuştu.

İlan edilen ateşkese rağmen Gazze'de insani yardım akışının ağır kısıtlamalara maruz kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Kurtulmuş, 11 Ekim 2025'ten bu yana 757 Filistinlinin Gazze'de şehit edildiğini 2 bin 90 kişinin de yaralandığını aktardı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dahil tüm insani yardım kuruluşlarının zor şartlar altında bırakıldığını ifade eden Kurtulmuş, Gazze'nin, İsrail hükümeti ve parlamentosu kaynaklı düzenlemeler sebebiyle de ciddi bir operasyonel kuşatma altında olduğunu, yardımların geçişi, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve sivil hayatın asgari şartlarının ağır darbe aldığını belirtti.

Kurtulmuş, tüm bağımsız kaynakların, insani geçiş hareketlerinin reddedildiğini ve sahadaki krizin daha da derinleştiğini söyledi.

"FİLİSTİN'İN BM'YE TAM ÜYELİĞİ ERTELENEMEZ BİR ZORUNLULUK"

Geçen yıl BM Genel Kurulu'nda, 11 yeni ülkenin Filistin'i tanıma kararlarının gündeme gelmesinin diplomatik alanda adaletin tümüyle susmadığının açık göstergesi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"- Hiç şüphesiz ki diplomatik tanımalar tek başına kafi sayılamaz. Ama bu, önemli ve tarihi bir adımın başlangıcıdır. Asıl ihtiyacımız olan ise biriken siyasi iradeyi bağlayıcı girişimlere dönüştürebilme kararlılığı ve cesaretini ortaya koymaktır. İki devletli çözümün ilerletilmesi için Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması ve BM Teşkilatında tam üye olarak yer alması ertelenemez bir zorunluluktur.

- Öte yandan ateşkesin gerçek hüviyetine kavuşturularak korunması, insani yardım hatlarının açılması, yeniden imar sürecinin emniyet altına alınması, çözümün gerçekçi bir takvimle desteklenmesi konusunda hiç şüphesiz daha cesur bir parlamenter eşgüdüme ihtiyaç olduğu da açıktır. Filistin'de geliştirilecek anayasal yenilenme, temel yasaların güncellenmesi, ulusal birliğin sağlanması, temsil gücü yüksek seçimlerin hazırlanması ve kurumsal kapasitenin tahkimi de en önemli meselelerimizden birisidir."