Kurtulmuş'tan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele uğrunda emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum."