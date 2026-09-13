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Kurtulmuş'tan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı

13.09.2026 11:56

Kurtulmuş'tan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü mesajı
Anadolu Ajansı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

AA
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan zaferin yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

 

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

 

"Milli Mücadele uğrunda emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum."

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