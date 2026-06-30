Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye düzenlemesi için ortak kanaat vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürecin geciktirilmeden ve en ufak bir ayrıntı ihmal edilmeden iyi planlanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu adımı atması şarttır." dedi.

ORTAK KANAAT VURGUSU

Kurtulmuş, süreç kapsamında yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin de konuştu.

Numan Kurtulmuş, "Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir." ifadelerini kullandı.

KISMİ YA DA GENEL AF OLMAYACAK

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemeye çevrilmiş durumda .

Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor.

Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.