Kuş yakalamak isterken çatıdan düşen Mete yaşamını yitirdi

Antalya 'da kuş yakalamak için çıktığı çatıdan düşen çocuk, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 Sokak’taki bir sitede meydana geldi.

Vahit Mete Kahraman isimli 12 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için altı katlı apartmanın çatısına çıktı. Bir süre sonra Kahraman, aşağı inmek istediği sırada ayağının kayması sonucu havalandırma boşluğundan zemine düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Kahraman'ın çığlıklarını duyan apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekipler, havalandırma boşluğunda bulunan Kahraman'ı sedyeyle pencereden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahraman, ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Vahit Mete Kahraman, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kahraman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.