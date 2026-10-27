Kuşadası'nda jet ski üzerindeki 3 kişide uyuşturucu madde ele geçirildi
27.10.2026 09:53
DHA
Jet ski üzerindeki 3 kişiye adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin jet ski üzerindeki 3 kişiye yaptığı aramada 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jet ski üzerinde bulunan şahıslardan 42 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Sahil Güvenlik Botları KB-72 ve KB-87 personeli tarafından Aslanburnu açıklarında jet ski üzerinde bulunan 3 şahsın üzerinde arama yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan kaba üst araması neticesinde 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.