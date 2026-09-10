Kuşburnu ateşi 3 ev, 3 ahırı küle çevirdi
10.09.2026 07:10
DHA
Çorum'da kuşburnu kaynatmak için yakılan ateşten çıktığı değerlendirilen yangında 3 ev ile 3 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Bayat Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyündeki bir evde akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler bitişikteki 2 ev ile bu evlere ait 3 ahıra sıçradı.
Köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 ev ile evlere ait 3 ahırın kullanılmaz hale geldiği yangının kuşburnu kaynatmak amacıyla yakılan ateşin tam olarak söndürülmemesi sonucu yangın çıktığı değerlendiriliyor.