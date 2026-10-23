Kütahya'da 3 katlı binada yangın. 1 kişi hayatını kaybetti
23.10.2026 13:52
Yangında dairede hasar oluştu.
Kütahya'da 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kütahya'da 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında yaralanan Ramazan Öget, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yangın, Bahçelievler Mahallesi Lodos Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangında yaralanan Ramazan Öget, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Öget, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.