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Kütahya'da bir öğrenci servisinin sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı

16.10.2026 13:36

Kütahya'da bir öğrenci servisinin sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı
IHA

Servisteki 5 öğrenci başka bir araca nakledilirken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.

İHA
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Kütahya'da polis denetiminden kaçan servis sürücüsü, aracını terk etti. Serviste bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir araçla nakledildi.

Kütahya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan öğrenci servisi sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı. Serviste bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci, başka bir servis aracına nakledildi.

 

Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Rutin servis denetimi yapan polis ekipleri, 43 S 0537 plakalı öğrenci servisini durdurmak istedi.

 

Ancak sürücü, dur ihtarına uymayarak araç anahtarını da bırakıp olay yerinden uzaklaştı.

 

Polis ekipleri, servis hosteslerini bilgilendirerek araçtaki öğrencilerin güvenliğini sağladı. Serviste bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına alınırken, terk edilen araç çekiciyle otoparka götürüldü.

 

Kaçan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.

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