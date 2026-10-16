Kütahya'da bir öğrenci servisinin sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı
16.10.2026 13:36
Servisteki 5 öğrenci başka bir araca nakledilirken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Kütahya'da polis denetiminden kaçan servis sürücüsü, aracını terk etti. Serviste bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir araçla nakledildi.
Kütahya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan öğrenci servisi sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı. Serviste bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci, başka bir servis aracına nakledildi.
Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Rutin servis denetimi yapan polis ekipleri, 43 S 0537 plakalı öğrenci servisini durdurmak istedi.
Ancak sürücü, dur ihtarına uymayarak araç anahtarını da bırakıp olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekipleri, servis hosteslerini bilgilendirerek araçtaki öğrencilerin güvenliğini sağladı. Serviste bulunan 5 özel ihtiyaçlı öğrenci başka bir servis aracına alınırken, terk edilen araç çekiciyle otoparka götürüldü.
Kaçan sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.