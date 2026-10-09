Kuyumcukent'te 16 firmayı dolandırdıkları iddiasıyla 28 kişi adliyede

Kuyumcukent’te 16 firmadan satış vaadiyle aldıkları 64 kilogram işlenmiş altını eriterek çaldıkları öne sürülen 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında iki kardeşin de bulunduğu şüphelilerin, kuyumcuları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları iddia edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kuyumcukent’te faaliyet gösteren kuyumcuların şikâyetleri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, kuyumculuk yapan H.K. (52) ile kardeşi O.K.’nin (46), altın üreticisi 16 firmadan kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satacaklarını söyleyerek işlenmiş ziynet eşyası aldıkları belirlendi.

Altınların bedelinin ödenmemesi üzerine firmalar, toplam 64 kilogram altın kaybına uğradıklarını belirterek şikâyetçi oldu.

PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından altınların ve paranın izini sürerek şüphelilerin para hareketlerini ve olası para aklama faaliyetlerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 35 şüpheli, Kocaeli ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 28’inin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Soruşturma kapsamında dolandırıcılık yapan iki kardeşin, dolandırdıkları firma yetkililerine bir mesaj atarak toplantı yaparak 'Arkadaşlar biz battık. Paranızı ödeyemiyoruz' dedikleri belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin toplamda 230 milyon lira değerinde taşınmaz mal, altın, gümüş, dövizden oluşan mal varlıklarına tedbir konulduğu belirtildi.

Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.