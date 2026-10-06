Kuyumcukent'te altınları erittiler: 420 milyonluk dev vurgun

İstanbul 'daki Kuyumcukent'te bir grup şüphelinin işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi takıları Anadolu'da satacakları vaadiyle toplayıp, ürünleri kendi atölyelerinde eritip saf altına çevirdiği iddia edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına kurulan iş yerlerini aracı olarak kullandıkları belirlendi.

İddiaya göre şüpheliler, aldıkları ürünler karşılığında kısmi ödemeler yapıp, sonrasında yeni ürünler aldı ve borç bakiyelerini yükseltti. Sürecin sonunda ise ürünleri aldıkları kişilere iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları iddia edildi. Şüphelilerin bu yöntemle toplamda 64 kilogram altın topladığı belirtildi.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şüphelilere suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi.

Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile malvarlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

Operasyon sürüyor.