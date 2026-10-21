Kuyumcuya silahlı saldırı düzenledi, gasbettiği otomobille kaçtı

Sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi 1993. Sokak'ta bulunan kuyumcu dükkanına gelen şüpheli ile kuyumcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan şüpheli, bir süre sonra silahlı olarak geri döndü ve kuyumcu dükkanına ateş açtı. Saldırıda kuyumcu dükkanının yanındaki eczanede çalışan bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı.

Şüpheli, araç sahibini silah zoruyla araçtan indirip otomobili gasbederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri şerit çekerek bölgede inceleme yaptı.

Şüphelinin kuyumcu dükkanına saldırdığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin ateş açtıktan sonra koştuğu ve ardından gasp ettiği otomobille kaçtığı anlar yer alıyor.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.