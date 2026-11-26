Kocaeli'de yaşayan Cihan Çağlı, telefon hattını başka bir operatöre taşıyınca bin 100 liralık borçla karşılaştı.

Borç , faiz ve avukatlık ücretiyle birlikte 4 bin liraya yükseldi. Alacağın tahsili için devreye giren hukuk bürosu ise Çağlı'nın 10'dan fazla akrabasına haciz mesajı gönderdi.

Çağlı, birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınlarına gönderilen mesajlarda eve hacze gelineceğinin, evde kimsenin bulunmaması halinde ise çilingir yardımıyla polis eşliğinde eve girilerek değerli eşyaların alınacağının belirtildiğini söyledi.

KUZENİ OLAN NTV MUHABİRİNE DE MESAJ GİTTİ

Mesajın ulaştığı isimlerden biri de Çağlı'nın kuzeni, NTV muhabiri Ali Ablay oldu. Hukuk bürosuyla herhangi bir bağlantısı bulunmayan ve borçluyla aynı soyadını taşımayan Ablay, telefon numarasına nasıl ulaşıldığını öğrenmek için büroyu aradı. Hukuk bürosu çalışanı, mesajın yazılım kaynaklı bir hata nedeniyle gönderilmiş olabileceğini savundu.

“BÖYLE BİR ŞEY HUKUKEN DE NORMAL DEĞİL”

Benzer durumların başka dosyalarda da yaşandığını belirten büro çalışanı, sorunun çözülmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Büro çalışanı, yapılan işlemin yasal olmadığını da kabul ederek, "Aslında böyle bir şey yasak, böyle bir şey zaten hukuken de normal değil." ifadelerini kullandı.

AKILLARA "PANEL" SİSTEMİNİ GETİRDİ

Borçlunun akrabalarının telefon numaralarına nasıl ulaşıldığı sorusu, akıllara "panel" adı verilen yasa dışı sistemi getirdi. Sızdırılan kişisel verilerin tek bir merkezde toplandığı bu sistemler aracılığıyla çok sayıda kişinin bilgileri kolaylıkla sorgulanabiliyor.

İstanbul'da 4 Eylül'de düzenlenen operasyonda da panel kullandığı tespit edilen 31 avukat gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BORÇLUNUN AKRABALARINA MESAJ GÖNDERMEK YASAL MI?

Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Avukat Aylin Esra Eren, kişinin borçlu olmasının yakınlarına ait kişisel verilerin kullanılmasını meşru hale getirmediğine dikkat çekti.

Borçlunun eşine ve akrabalarına ait bilgilerin özel bilgi niteliğinde olduğunu belirten avukat, bu verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesinin suç teşkil ettiğini ifade etti.