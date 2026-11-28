Kuzey Ege'de fırtına: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi
28.11.2026 15:17
Anadolu Ajansı
Bölgede şiddetli fırtına etkili oluyor.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlı tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.