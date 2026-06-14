Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var
14.06.2026 18:07
Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir ağır dört kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiindeki bir otomobil aynı yönde ilerleyen araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı.
Metrelerce sürüklenen üç araç bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Kazada bariyerlere çarpan araçlardan ikisinde bulunan biri ağır dört kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer geçişinde trafik yoğunluğu oluştu.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.