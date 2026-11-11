Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, tıbbi atık taşıyan kamyonete çarptı
11.11.2026 14:41
Kazanın ardından yola savrulan tıbbi atıklar nedeniyle otoyolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı.
İstanbul Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR, emniyet şeridinde duran tıbbi atık yüklü kamyonete çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, atıklar yola saçıldı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.İddiaya göre tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü lastiği patladığı için emniyet şeridinde aracı durdurdu.
Aynı yönde seyir halindeki yabancı plakalı TIR kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki tıbbi atıklar yola savrulurken, TIR sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapattı. TIR şoförüne ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
TIR şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.