Lastik botta 4'ü çocuk 42 göçmen yakalandı
16.11.2026 10:54
Karaya çıkartılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-357) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-77) sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan hareketli botta yapılan kontrollerde, 16 Sudan, 13 Etiyopya, 9 Sierra Leone, 3 Somali ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.