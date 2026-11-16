Lastik botta 4'ü çocuk 42 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-357) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-77) sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan hareketli botta yapılan kontrollerde, 16 Sudan, 13 Etiyopya, 9 Sierra Leone, 3 Somali ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.