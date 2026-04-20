Lastikçiler sanayi sitesinde yangın. 2 kişi yaralandı

20.04.2026 02:11

Konya'da lastikçiler sanayisinde yangın çıktı. Müdahale sırasında patlama meydana geldi, biri itfaiyeci iki kişi yaralandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki oto lastikçiler sanayisinde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürme çalışmaları sırasında iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle bir itfaiye personeli ve bir çalışan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

Alevler 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

